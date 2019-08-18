Популяцию морских гребешков и других видов промысловых моллюсков нашли ученые лаборатории ФГБНУ «ТИНРО» в районе мыса Астафьева, сообщили DEITA.RU в администрации Находки.

Как отмечают ученые, кроме искусственно выращенных экземпляров, были обнаружены и выросшие в природе экземпляры. Искусственная популяция молоди гребешка была запущена «Терминалом Астафьева» в ноябре 2018 года в акваторию для регулярного мониторинга окружающей среды.

Как известно, гребешок – моллюск очень требовательный к качеству воды. В грязной воде он не живет. Научные сотрудники института географии ДВО РАН спустились на дно бухты на десятиметровую глубину, чтобы провести необходимые исследования. И обнаружили, что вода в бухте Находка пригодна для роста и размножения живых существ.

«Гребешок есть разного возраста: как взрослые моллюски примерно до семи-восьми лет, так и менее возрастные — до года. Это еще раз подтверждает факт, что для их обитания в прибрежной полосе имеются вполне нормальные экологические условия и ему здесь живется хорошо, он нерестится и растет», – отметили ученые после погружения.

Всего учеными ТИНРО были обнаружены 79 видов различных морских организмов и два вида водорослей. В районе Мыса Астафьева обнаружены икринки камбалы, и минтая, личинки сельди, корюшки, трехзубого бычка, морского окуня и других.

Дмитрий Санников