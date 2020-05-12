В Находке назначен новый вице-мэр

Тимур Магинский занял должность вице-мэра города Находки. Сегодня, 12 мая, глава региона Олег Кожемяко представил его команде главы муниципального образования Бориса Гладких, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.

Олег Кожемяко отметил, что уже работал с Тимуром Магинским. Глава региона хорошо отозвался о чиновнике.

– В свое время я привлек его на Сахалин с Камчатки. Он сейчас будет работать в должности первого заместителя главы администрации. Вводите его в курс дела, он человек опытный, молодой и энергичный, – заявил Олег Кожемяко.

На новом месте вице-мэр будет курировать работу управляющих компаний, благоустройства города и ремонт дорожной сети.

Напомним, кадровые изменения в управленческом аппарате Находкинского городского округа начались в марте. После рабочей поездки Олега Кожемяко в город и встречи с местными жителями сразу три заместителя главы Находки написали заявления об увольнении. Олег Кожемяко тогда оценил работу городских чиновников, как неудовлетворительную и заявил о необходимости усилить администрацию муниципалитета компетентными сотрудниками.