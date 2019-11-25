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В Находке продолжаются деловые игры для подростков
В Находке проходит серия бизнес-курсов для учеников средних школ. На прошлой неделе учащиеся школ №10 и №17 познакомились ближе с биржевой торговлей, сообщает DEITA.RU.
Бизнес-тренер Максим Исаев и руководитель отдела предпринимательства администрации Находки Наталья Аникина провели это двухчасовое знакомство на основе игры Margingame. В рамках этого симулятора биржевой торговли школьникам нужно было принимать точные и быстрые решения, а также определять риски.
На бизнес-уроках Максим Исаев моделировал для подростков различные ситуации на финансовом рынке. Школьникам необходимо было, просчитав все риски, принять единственно верное решение.
Игра Margingame позволила детям проинвестировать виртуальные средства в различные экономические отрасли, сумев грамотно распределить их между собой.
Наталья Аникина отмечает, что бизнес-мышление в современных условиях необходимо формировать с самого детства. Через игру Margingame ребята поняли, интересно ли им инвестирование и будут ли они связывать с ним свою будущую карьеру.