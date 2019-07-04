В ситуацию с отказом в госпитализации ребёнка вмешалась администрация Приморского края, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный Instagram ведомства.

Департамент здравоохранения Приморья проверит отказ в больнице города Находки, о котором ранее родители полуторагодовалого малыша пожаловались на произошедшее в прокуратуру.

Обстоятельства отказа в плановой госпитализации изучат специалисты отдела организации медпомощи женщинам и детям краевого департамента.

По словам родителей, свободных коек в больнице не оказалось, как заявил заведующий отделением. На основании этого ребёнку отказали в госпитализации по медицинским показаниям.

Дмитрий Шевченко