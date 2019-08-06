В Альянсе списали возврат Крыма в Россию на конкуренцию мировых держав, сообщает DEITA.RU.

На официальном сайте НАТО появилась стенограмма выступления генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, в которой он высказал своё мнение по поводу присоединения Крыма к России.

По его словам, крымский кризис стал следствием глобальной конкуренции сильнейших держав планеты, следы которой при желании можно найти и во многих других точках мира.

В качестве других примеров, военный чиновник назвал Северную Корею, Сирию и напряжение в Южно-Китайском море.

Генсек также указал на "напор" России, с которым она действует на мировой арене. Своё мнение он якобы подкрепил завершением договора ДРСМД, разрыв которого, впрочем, был инициирован не Россией.

В завершении часто о Крыме Столтенберг не забыл упомянуть, что страны НАТО, как и США, не признают присоединения полуострова к России и отказываются считать его её частью.

Дмитрий Шевченко