Столкновение двух легкомоторных самолетов произошло в Новой Зеландии в воскресенье, 16 июня, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РГ, ЧП случилось на небольшой высоте в небе над городом Мастертон, который находится на Северном острове.

Трагедия разыгралась на глазах местного жителя. Он незамедлительно обратился в экстренные службы, которые уже в 11 часов 10 минут по местному времени оказывали необходимую помощь.

Отмечается, что оба самолета упали на землю. Их тут же охватило пламя. Оба экипажа получили серьезные травмы. Информации о жертвах воздушного происшествия не поступало.

Ранее прошла информация о том, что 5 мая в аэропорту Шереметьево произошла аварийная посадка самолета SJ-100, выполнявшего рейс Москва — Мурманск, в результате которой воздушное судно загорелось. На месте трагедии заживо сгорели 41 человек, в том числе дети и один член экипажа.

Екатерина Брязгунова