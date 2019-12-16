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В некоторых сортах российского чая нашли пестициды

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Два сорта чая – российский и из Шри-Ланки – не прошли проверку на пестициды, сообщает DEITA.RU.

Отметим, что Роскачество изучило ряд продуктов российского рынка от производителей из разных стран. Все товары объединяет одно – каждый из них позиционируется компаниями-производителями как органический.

Так, проверку прошло несколько видов круп, макарон, хлопьев, мука, чай, детское питание, приправы и молоко. Всего в статистику вошло 24 товара. Эксперты ведомства проводили проверку на содержание более 400 видов пестицидов и порядка двух десятков антибиотиков.

«Из всех товаров проверку не прошло всего два чая. В обоих продуктах нашли пестициды», - отметили специалисты.

Александра Маслова 

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