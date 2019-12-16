В новом году запретят торговать пивом

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Пиво

Полностью запретить продажу пива в жилых домах предложили в Кузбассе, сообщает DEITA.RU.

Как сообщают местные СМИ, законопроект был одобрен в первом чтении депутатами региона.

Авторы законопроекта подчеркивают, что обилие пивных на первых этажах многоквартирных домов часто мешает прохожим, и самим жильцам. Такие магазины, по словам депутатов, привлекают различный контингент, который мешает шумом и громкими разговорами жителями нижних этажей, и в целом создает дискомфортную для них атмосферу.

Отметим, что в Кузбассе уже существовал подобный законопроект. Тогда пиво запретили продавать в магазинах площадью 50 кв м. Однако, многие предприниматели нашли лазейку – сделали из своих магазинов своеобразные небольшие кафе, в которых алкоголь можно было свободно продавать.

Нынешний проект закона – по сути, доработка изначальной идеи.  

Александра Маслова

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