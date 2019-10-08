В новом сахалинском аэропорту учтут современные требования безопасности

Возведение нового аэрокомплекса под Южно-Сахалинском обсудили на совещании при губернаторе Сахалинской области Валерии Лимаренко, сообщает DEITA.RU. Во время совещания Валерий Лимаренко подчеркнул, что при строительстве здания необходимо учитывать современные требования безопасности, которые были введены в этом году.

В результате нововведений часть проектных решений ждет переработка, однако они не повлияют на сроки возведения аэропорта. Отдельное внимание губернатор уделил вопросу взаимодействия между руководителями отделов и стройки.

«Для экономики Сахалинской области, удобства жителей и гостей региона важно не затягивать с постройкой аэровокзального комплекса. Актуальность в нем назрела давно, так давайте достойно завершим этот проект с учетом появившихся обстоятельств», – отметил Валерий Лимаренко.

Уже на сегодня здание возведено почти на 70%: фундамент и каркас здания полностью выполнены, наполовину обустроена система вентиляции и отопления. По словам вице-премьера регионального правительства Сергея Олонцова, проблем с проектом не наблюдается.

«Строители обеспечены материалами, аппаратура для будущего вокзала также уже было заказано», - рассказал во время совещания вице-премьер правительства Сахалинской области.

Отметим, что стройка нового аэропорта началась в 2017 году, завершить проект планируется к концу 2020 года. Благодаря возведению нового терминала и внедрению новой системы обработки пропускная способность аэропорта увеличится до пяти миллионов пассажиров в год, а грузопоток увеличится до 21 тысяч тонн.

Для пассажиров пропадет необходимость выходить на улицу и на автобусе добираться до самолета. Данные функции значительно повысят привлекательность аэропорта, что позволит привлечь новые авиакомпании.

Помимо Южно-Сахалинска реконструкция воздушных гаваней происходит еще на острове Шикотан и на севере острова в городе Оха. Там уже вовсю идет реконструкция ВВП, которая была построена в 1975 году, без ремонтных работ она может быть закрыта в ближайшее время. Такая же работа начнется в ближайшее время на острове Шикотан, там ВВП построят между поселениями Малокурильское и Крабозаводское, общая протяженность составит 800 метров.

Напомним, что с 27 октября свои перелеты снова начнет авиакомпания «Аэрофлот» из Южно-Сахалинска в Москву и обратно. На авиарейсы будут введены плоские тарифы, поэтому их стоимость не будет отличаться от других авиаперевозчиков. Так, в одну сторону билет обойдется в 15 тысяч рублей, а если еще и обратно, то в 25 тысяч рублей.

Иван Юрьев