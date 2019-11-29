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В Новосысоевке ждут открытия детского сада после капитального ремонта

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В декабре завершится капитальный ремонт детского сада в приморском селе Новосысоевка, долгое время находившийся на балансе Минобороны. После передачи образовательного учреждения в руки властей Яковлевского района местные чиновники обратились за помощью в краевую администрацию, где изыскали средства в рамках нацпроекта «Образование», сообщает DEITA.RU.

Работы на объекте не прекращаются ни на один день – рабочие задерживаются допоздна, чтобы успеть в срок. Сейчас здесь производится внутренняя и наружная отделка здания и помещений.

За счет тех же средств, только в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», построена спортивная площадка для сдачи норм ГТО. Комплекс особо популярен среди местной детворы и их родителей. Детский спортивный центр Яковлевского района регулярно проводит здесь спортивные массовые мероприятия. Сюда приезжают школьники почти со всего района.

Приморский край в настоящее время реализует 49 региональных проектов и 18 государственных программ, направленных на улучшение качества жизни на местах. В частности, поддержание в надлежащем состоянии учреждений образования финансируется в рамках госпрограммы региона «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы.

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