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В одном из районов Владивостока ограничат автомобильное движение
Схема проезда изменится
В связи с ремонтными работами на сетях теплоснабжения в районе Владивостока Эгершельд будет ограничено движение автомобильного транспорта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию города.
Ограничения коснутся улицы Станюковича в интервале от 52 до 56 дома. Здесь будет нельзя ездить и парковаться с 29 мая до 5 июля включительно.
В целях обеспечения безопасности, об изменении схемы движения автомобилей водителей предупредят специальными знаками.
Объезд данного участка будет возможен по улицам 1-я Морская, Бестужева и Набережная.
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