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В одном из районов Владивостока ограничат автомобильное движение

Дорога знак ремонт

Схема проезда изменится

В связи с ремонтными работами на сетях теплоснабжения в районе Владивостока Эгершельд будет ограничено движение автомобильного транспорта, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию города.

Ограничения коснутся улицы Станюковича в интервале от 52 до 56 дома. Здесь будет нельзя ездить и парковаться с 29 мая до 5 июля включительно.

В целях обеспечения безопасности, об изменении схемы движения автомобилей водителей предупредят специальными знаками.

Объезд данного участка будет возможен по улицам 1-я Морская, Бестужева и Набережная.

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