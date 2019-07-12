Правоохранители наведались в администрацию президента Украины, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Планирование военных операций в период президентства Петра Порошенко заинтересовали сотрудников государственного бюро расследований на Украине. С целью нахождения каких-либо сведений по этому поводу, стражи порядка пришли в офис к уже новому руководителю страны.

ГРБ изучает протоколы заседаний, а также опрашивает сотрудников СБУ, которые обеспечивали деятельность так называемой ситуативной комнаты. Кроме этого, по информации издания, правоохранители берут показания у людей, отвечавших за обеспечение уровня секретности.

Официально свои действия ГБР не комментирует.

Дмитрий Шевченко