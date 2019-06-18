Учёные поделились прогнозами, относительно численности россиян в будущем, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

В ООН сделали два прогноза о населении России в будущем. Согласно пессимистичному, через 59 лет количество россиян уменьшится до 100 миллионов. Оптимистичный же прогноз говорит о 160 миллионах россиян через это же время.

Дополнительно сообщается, что население страны продолжает стареть. В ближайшие десятилетия средний возраст россиян будет стремиться к 44 годам. Сейчас он составляет около 39 лет.

Кроме этого, в России наблюдается дисбаланс количества мужчин и женщин в соотношении 86,4 к 100 соответственно.

Также, по оценкам специалистов ООН, к 2035 году в России до исторического минимума уменьшится рождаемость, которая составит всего 7,08 миллионов человек в год.

Впрочем, Росстат уже в прошлом году зафиксировал минимальную за 12 лет рождаемость. Естественную убыль населения не смог компенсировать даже приток мигрантов из соседних стран.

Ранее стало известно, что бывшие жители Крыма и Севастополя попросили российские паспорта.

Дмитрий Шевченко