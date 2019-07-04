Значительная часть событий июня в России была связана с форс-мажорными событиями, сообщает DEITA.RU по аналитическим материалам российского исследовательского и экспертного центра фонда «Петербургская политика».

Как отмечают аналитики, исходя из прошедших в Москве акций после ареста журналиста Ивана Голунова и в Екатеринбурге против строительства храма, все еще сохраняется протестный потенциал в крупных мегаполисах. При этом, выплеск протестной активности происходит всего за несколько дней.

Интереса же к сколько-нибудь масштабным выступлениям в других регионах эти самые акции не вызывают. «Протестная волна» по России не прокатывается, а эффективные ответные уступки со стороны власти вызывают быструю демобилизацию оппозиции.

Серьезным испытанием для власти стало наводнение в Иркутской области. Как отмечают аналитики фонда «Петербургская политика», чрезвычайная ситуация обнажила не только инфраструктурные проблемы в части помощи жертвам природной стихии, но и вновь актуализировало вопрос об отношениях граждан и власти. По социальным сетям вновь прокатился вал сообщений о том, что чиновники, якобы, «скрывают правду» о масштабах бедствия. Не в последнюю очередь способствуют этому и предположения о возможных управленческих ошибках, спровоцировавших столь масштабный катаклизм. Версия о том, что, якобы, население не предупредили вовремя и не организовали эвакуацию, имеет место на существование и подпитывает негативное отношение населения к власти. Не к федеральной, а к местной, но все ж таки власти.

Приморский край занимает уже традиционное место в числе регионов со слабой социально-политической ситуацией. Хотя и поднялся в рейтинге благодаря важным решениям по развитию региона. В том числе подписанию губернатором Олегом Кожемяко соглашения с руководством госкомпании «Автодор» и АО «ИнфраВЭБ» по реализации инвестпроекта «Владивостокская кольцевая автомобильная дорога», а также подписанию краевой администрацией соглашений об урегулировании задолженности перед работниками ОАО «Радиоприбор».

За хорошими новостями следуют и плохие. В их числе - арест счетов группы компаний «Востокцемент» Игоря Пушкарева, в том числе входящего в его структуру АО «Спасскцемент» - градообразующего предприятия Спасска-Дальнего. Не позволяет приморцам с оптимизмом смотреть в будущее и высокое четвертое место в рейтинге криминогенности регионов Института региональных проблем (наименее благополучные).

Доклады и результаты исследований российского исследовательского и экспертного центра фонда «Петербургская политика» использует в работе администрация Президента России Владимира Путина.

Дмитрий Санников