«Он в отпуске»: МВД опровергло задержание начальника угрозыска

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Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю опровергла информацию о задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.
Накануне ряд СМИ и тг-каналов сообщил о якобы имевшем место задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району, возможно, имевшим отношение к резонансному преступлению.
Преступление произошло в поселке Барабаш. В ноябре 2019 года там был застрелен казачий атаман, который параллельно занимался бизнесом по добыче трепанга. Именно передел сфер влияния в нем и называют причиной преступления.В Следственном комитете Приморского края корреспонденту DEITA. RU не стали комментировать эту ситуацию.
А пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально сообщила, что задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. «В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске», - отмечает ведомство.
Обновлено 16.05. Позднее и следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заявило о том, что распространенные в СМИ сведения о задержании начальника уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против личности не соответствуют действительности.