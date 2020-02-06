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«Он в отпуске»: МВД опровергло задержание начальника угрозыска

полиция, силовики, мвд,

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю опровергла информацию о задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району, сообщает DEITA.RU по материалам ведомства.

Накануне ряд СМИ и тг-каналов сообщил о якобы имевшем место задержании начальника ОУР ОМВД России по Хасанскому району, возможно, имевшим отношение к резонансному преступлению.

Преступление произошло в поселке Барабаш. В ноябре 2019 года там был застрелен казачий атаман, который параллельно занимался бизнесом по добыче трепанга. Именно передел сфер влияния в нем и называют причиной преступления.В Следственном комитете Приморского края корреспонденту DEITA. RU не стали комментировать эту ситуацию.

А пресс-служба УМВД России по Приморскому краю официально сообщила, что задержания вышеуказанного сотрудника не производилось. «В настоящий момент полицейский находится в очередном отпуске»,  - отмечает ведомство.

Обновлено 16.05. Позднее и следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю заявило о том, что распространенные в СМИ сведения  о задержании начальника уголовного розыска ОМВД по Хасанскому району по подозрению в совершении особо тяжкого преступления против  личности не соответствуют действительности.  

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