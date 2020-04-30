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В Партизанске ликвидируют скандальную свалку
У объекта долгое время не было хозяина, он находился в запустении
Местные жители давно били тревогу – мусорный полигон подбирался прямо к их домам уже довольно давно. Теперь свалка в Партизанске будет ликвидирована – об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на краевое правительство.
Замдиректора регионального оператора Сергей Лазарев назвал основную причину создавшегося мусорного коллапса – у полигона долгое время не было владельца. Отходы на него везли со всего округа, а деятельность полигона была бесконтрольной – охраны не было, мусор часто вываливали прямо вдоль дороги, отходы не захоранивались.
Ранее полигон эксплуатировало МУП «Городское хозяйство». В декабре 2019 года предприятие обанкротилось и объект изъяли из пользования предприятия. В данный момент объект передан в собственность Приморского экологического оператора.
Отмечается, что во второй половине мая регоператор займется ликвидацией свалки на подъезде к полигону.
Напомним, ранее ИА DEITA.RU писала о том, что мусор буквально семимильными шагами распространяется, давно выйдя за изначальную территорию свалки.
- По пути к полигону метров 300 дороги завалены мусором, который просто раскидан бульдозером по обочинам. Видимо, многие не доезжают до территории полигона, чтобы не оплачивать выброс мусора. В нескольких сотнях метрах от полигона - жилые дома, полигон буквально надвигается на них, - писал автор поста.