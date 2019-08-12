Стали известны подробности в расчётах пенсии, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

ПФР объявил о том, что обучение в школе, вузе, аспирантуре, на курсах по подготовке или повышению квалификации кадров засчитываться при назначении пенсии не будет.

При этом, как уточнили в ведомстве, в счёт страховой пенсии включат только те периоды, во время которых платятся взносы в Пенсионный фонд.

Таким образом, если обучение совмещалось с работой либо студент проходил оплачиваемую практику, и об этом есть соответствующие записи в трудовой книжке или справки от организации, то это будет учитываться при расчёте страхового стажа.

Дмитрий Шевченко