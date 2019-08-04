Во время перестрелки в городе Эль-Пасо в Техасе погибли, по меньшей мере, 19 человек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на NBC News.

По заверению местных правоохранительных органов, помимо погибших, еще и пострадали около 40 человек. Дипломаты отмечают, что среди погибших и раненых россиян не обнаружено.

По имеющейся информации, 21-летний житель города Далласа открыл огонь в торговом центре Walmart в субботу, 3 августа. Жертвы перестрелки были найдены не только внутри здания, но и снаружи.

На своей странице в Twitter 45-й президент США Дональд Трамп подтвердил, что с места событий поступают плохие новости, много убитых и раненых. На месте происшествия работают совместное федеральные и местные органы, а также стражи порядка. «Да пребудет с вами Бог!» — написал Трамп.

Напомним, похожая ситуация произошла в российском городе Керчи в октябре минувшего года. Тогда в результате стрельбы в местном политехническом колледже погибли 20 человек, среди них пять педагогов и шесть несовершеннолетних учащихся. Перестрелку устроил 18-летний студент этого же ссуза.

Екатерина Брязгунова