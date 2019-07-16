На 1 июля задолженность потребителей – физических лиц за электроэнергию, чей долг превысил два установленных в регионе норматива потребления, достигла более 130 млн руб. После соответствующих уведомлений и в случае неоплаты счетов от Дальэнергосбыта (филиал ПАО «ДЭК»), в 20-дневный срок этим абонентам ограничат подачу ресурса. Всего за первую половину года специалисты Дальэнергосбыта совместно с энергетиками территориальных сетевых организаций и управляющих компаний провели более 17,5 тыс. отключений.

В июне ограничительные мероприятия коснулись 2,5 тыс. потребителей, задолжавших энергетикам 30,8 млн руб. Часть из них сразу полностью или частично оплатила задолженность на общую сумму 6,8 млн руб. Кроме того, адреса полутора тысяч злостных неплательщиков находятся на контроле энергетиков с целью предотвращения самовольного подключения к электросетям. Электроснабжение в полном объеме возобновляется только после полного погашения задолженности или заключения соглашения о ее реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению.

В случае несанкционированного присоединения к электросетям нарушителя привлекают к административной ответственности в виде штрафа. Для физических лиц он составляет от 10 до 15 тыс. руб. При выявлении повторного самовольного присоединения - от 15 до 30 тыс. руб.

О планируемых на июль ограничениях подачи электроэнергии уведомлены 10 тыс. неплательщиков из числа физических лиц, накопивших задолженность более 130 млн. руб. Чтобы избежать ограничительных мер им необходимо в короткие сроки оплатить долги за электропотребление либо при отсутствии возможности внести всю сумму заключить с энергокомпанией соглашение о реструктуризации.