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коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В Петербурге создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

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Исследования проводятся на площадке института экспериментальной медицины

На площадке института экспериментальной медицины в Петербурге ученые разрабатывают вакцину-йогурт против коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU. Она может вводиться в организм человека в виде кисломолочного продукта.

О создании необычного препарата рассказал вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Так, на заседании президиума доктор сообщил о мукозальной вакцине против Covid-19. Он сообщил, что ученые встроили ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков молекулу, с помощью которой коронавирус проникает в клетки. После чего создается бактерия с иммуногенным белком. 

Отмечается, что вводить в организм человека вакцину будет можно в виде йогурта. На сегодняшний день проводятся доклинические испытания вакцины, пишут «Невские новости».

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в нашей стране разрабатывают 47 вакцин против нового вируса.

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