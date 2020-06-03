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В Петербурге создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Исследования проводятся на площадке института экспериментальной медицины
На площадке института экспериментальной медицины в Петербурге ученые разрабатывают вакцину-йогурт против коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU. Она может вводиться в организм человека в виде кисломолочного продукта.
О создании необычного препарата рассказал вице-президент РАН, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин. Так, на заседании президиума доктор сообщил о мукозальной вакцине против Covid-19. Он сообщил, что ученые встроили ворсинки на поверхности микробов-пробиотиков молекулу, с помощью которой коронавирус проникает в клетки. После чего создается бактерия с иммуногенным белком.
Отмечается, что вводить в организм человека вакцину будет можно в виде йогурта. На сегодняшний день проводятся доклинические испытания вакцины, пишут «Невские новости».
Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в нашей стране разрабатывают 47 вакцин против нового вируса.