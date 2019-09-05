ПФР назначил 345 000 выплат пенсионных накоплений с января по июль текущего года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на информацию, предоставленную сотрудниками фонда.

Большая часть этих выплат – единовременные, говорят в ПФР. В целом это 286 000 рублей и 82,9 процента всех выплат. Их получили люди, у которых размер накоплений не превышает 5 процентов от средств по накопительной и страховой пенсиям.

Такой большой объем единовременных выплат обусловлен тем, что пенсионерами становятся люди, которым пришлось формировать пенсии в течение очень короткого периода. А подобные небольшие сумму выгоднее передавать гражданам разом.

Анастасия Туркова