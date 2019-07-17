Источник изображения: Сергей Трэйне
Россияне могут получить платёжные уведомления с новой статьёй расходов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций может стать новой строчкой в квитанциях за услуги ЖКХ россиян уже в скором времени.
Также закон предусматривает, что наличие страховки от чрезвычайных ситуаций не отменяет социальных выплат от государства и права на получение нового жилья в случае разрушения старого.
Страховой тариф предстоит определять Центробанку.
Дмитрий Шевченко
‡агрузка...
Загрузка...