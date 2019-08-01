Страхование жилья от чрезвычайных случаев простимулируют, сообщает DEITA.RU.

С 4 августа в России вступает в силу закон, который вводит ещё один тип страхования, а именно пункт пункт о страховании недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Он появится отдельной строкой в платёжках за ЖКУ.

При этом страхование жилплощади остается добровольным. Такое участие не лишает граждан социальных выплат и права на получение новой недвижимости, если старая была разрушена.

Страховка позволит дать пострадавшим возможность выбрать деньги взамен новой недвижимости.

Дмитрий Шевченко