Новое выставочное пространство открылось во Владивостоке - зал-сейф. Он находится в подземелье здания Государственной Приморской картинной галереи, сообщает DEITA.RU.

По кружевной лестнице мы спускаемся ниже уровня земли. Само место производит впечатление таинства. Тяжелейшая сейфовая дверь, кованые решетки, огромных размеров батарея отопления. Все так и было здесь больше века назад, когда в помещении хранились деньги и драгоценности вкладчиков Русско-Азиатского банка.

Интегрировать сейфовое хранилище в выставочное пространство - это была мечта директора галереи Алены Даценко и всех сотрудников Приморского художественного музея. Мечта сбылась. В июне этого года сейф официально открылся как выставочный зал.

Не случайно то, что в зале-сейфе первой открылась выставка золотых ювелирных украшений древности – «Шкатулка Матроны. Драгоценности римской эпохи» из собрания Государственного Эрмитажа. Пространство изначально предназначалось для хранения сокровищ и сейчас, в своей новой выставочной ипостаси выполняет ту же роль.

Здание, в котором расположена Государственная Приморская картинная галерея, построено по заказу Русско-Азиатского банка в 1889–1903 году по проекту архитектора Платона Базилевского. Является объектом культурного наследия Российской Федерации.

Попасть в зал-сейф возможно через Парадный зал галереи по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Ирина Павленко