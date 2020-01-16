В поездах затянут пояса: РЖД увеличивает штрафы за курение

Желание покурить или выпить в неположенном месте может потребовать больших затрат, чем ранее, сообщает DEITA.RU. РЖД планируют увеличить штрафы вдвое.

Во время заседания комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству была озвучена инициатива об ужесточении наказания за курение и употребление спиртного в местах на вокзалах и в поездах, не предназначенных для возлияний и табачного дыма. На сегодняшний момент санкции предполагают выплату нарушителем от пятисот до полутора тысяч рублей. Если инициатива будет поддержана, вредные привычки могут отнять у россиянина вдвое больше денег, чем ранее.

Как отмечают в РЖД, подобная мера будет способствовать повышению уровня безопасности пассажиров.

Более того, представители РЖД выдвинули идею обозначить новый сегмент правонарушений на дороге, и предложили предусмотреть для этого особую статью - «Мелкое хулиганство на транспорте».

Напомним, ранее сообщалось о новом формате электронных билетов на поезд, в котором РЖД прописало, в какое время и на какой полке может находиться пассажир.

Софья Корф