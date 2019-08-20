Девятнадцатого августа во многих странах регистрируются сбои в работе известной соцсети, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сервис Downdetector.

Перебои начались в функционировании сервиса Инстаграм, передает Рамблер.

Сбои регистрировались в Соединенных Штатах Америки, во Франции, в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Португалии, Турции, в Нидерландах, Японии, Беларуси, Бразилии, на Украине и в России, где сообщение об этом пришло из Москвы.

Восемьдесят пять процентов зарегистрированных столкнулись с трудностями при попытке зайти в аккаунт, у девяти процентов трудности с загрузкой, пять процентов не сумели зайти на сайт.

Анастасия Туркова