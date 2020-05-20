В популярном районе Владивостока изменят схему движения

Автолюбителей приморской столицы ждёт важное изменение, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на администрацию Владивостока.

Водителям запретят парковаться возле 114 дома на проспекте Красного Знамени. В скором времени муниципальные службы установят здесь соответствующий запрещающий знак.

Как отметили в мэрии, о внесении изменений в существующую схему движения автотранспорта попросили местные жители, которым не нравилось скопление машин на данном участке.

Сообщается, что действие нового знака будет распространяться на участок левой стороны дороги с односторонним движением сразу после кольца на Третьей рабочей.

