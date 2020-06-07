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В популярном районе Владивостока меняют участок дороги
В районе Гайдамака во Владивостоке ведутся активные дорожные работы, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечают в мэрии города, после их завершения будет существенно расширен участок разворотной полосы. Это место весьма популярно у автолюбителей приморской столицы.
Благодаря этому участку можно существенно сократить время разворота обратно в центр города.
Следующий ближайший разворот в этом направлении находится на площади Луговая, до которой от Гайдамака придётся ещё прилично ехать.
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