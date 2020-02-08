telegr wh call

Новости

Водитель без прав и обучения устроил жесткое лобовое ДТП

8 Февраль 2020, 14:10

Машина «скорой помощи» с пациентом попала в ДТП

8 Февраль 2020, 13:45

В Правительстве ипотеку под 9% назвали преступлением

8 Февраль 2020, 13:15

CК заинтересовался сообщениями о массовых убийствах ветеранов

8 Февраль 2020, 12:45

«Лежал и горел» - Приморский полицейский спас мужчину из огня

8 Февраль 2020, 12:04

Синоптики обещают небольшой обложной снег в Приморье

8 Февраль 2020, 11:45

Водитель с сердечным приступом спровоцировал массовое ДТП

8 Февраль 2020, 11:15

В субботу 23 междугородних автобуса отменили рейсы в Приморье

8 Февраль 2020, 10:33

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В Правительстве ипотеку под 9% назвали преступлением

Ипотека

Такие ставки зачастую недоступны для российских семей

Средняя ставка по ипотеке, которая сегодня существует в стране, названа «неоправданно завышенной». Такое мнение озвучил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает ИА DEITA.RU.

«Российская газета» приводит слова политика, который отметил, что ипотека под 9% зачастую оказывается просто недоступна многим российским семьям, которые не могут позволит себе взять кредит на улучшение жилья. Таким образом, многие вынуждены либо арендовать жилье, либо сильно стеснять себя в средствах, выбирая только бюджетное жилье.

«Такая ставка – это преступление. Нам нужно решать этот вопрос, прорабатывать его на уровне ведомств и банков», - отметил Хуснуллин. Он отметил, что без этих мер не удастся и выполнить нацпроект по жилью. 

Читайте также:

Продлить молодость до 44 лет предложили общественники Хабаровска

«Владивостокский гектар» может стать реальностью

Средняя ставка по ипотеке в России снизилась до 9%

Александра Маслова

Популярное

Директор школы прокомментировал матерный урок в Приморье

Стать россиянином будет проще

Узбек с подозрительным мясом привлек внимание полицейских

Выборы ждут Приморье уже в марте
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...