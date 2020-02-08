В Правительстве ипотеку под 9% назвали преступлением

Средняя ставка по ипотеке, которая сегодня существует в стране, названа «неоправданно завышенной». Такое мнение озвучил зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщает ИА DEITA.RU.

«Российская газета» приводит слова политика, который отметил, что ипотека под 9% зачастую оказывается просто недоступна многим российским семьям, которые не могут позволит себе взять кредит на улучшение жилья. Таким образом, многие вынуждены либо арендовать жилье, либо сильно стеснять себя в средствах, выбирая только бюджетное жилье.

«Такая ставка – это преступление. Нам нужно решать этот вопрос, прорабатывать его на уровне ведомств и банков», - отметил Хуснуллин. Он отметил, что без этих мер не удастся и выполнить нацпроект по жилью.