В правительстве паника: Россия вымирает

Четвертый год подряд население России сокращается. Это всерьез тревожит российские власти, и на носу - смена курса демографической политики страны, сообщает DEITA.RU.



В Государственной Думе звучат призывы как можно скорее изменить курс. В первую очередь, депутаты требуют большей поддержки материнства и детства за счет бюджета. Об этом рассказал сенатор Михаил Емельянов.

По его словам, убыль населения сейчас пытаются объяснить естественными причинами. Якобы, новое поколение не стремится рожать в период с 18 до 30 лет, становится меньше женщин фертильного возраста и так далее.

Но сенатор уверен - дело не в этом. Убыль населения - следствие кризиса в социальной сфере, экономике и здравоохранении. Реальные траты снижаются, меры поддержки недостаточны. Депутат уверен, что ошибки системны и начинаются в области первичной помощи и педиатрии.

Демографическая катастрофа не за горами, и некоторые депутаты уверены, что курс необходимо менять в сторону иных приоритетов, главным из которых должна стать поддержка семьи и материнства.

От правительства требуют серьезного повышения детских пособий, продлевать срок их выплаты, восстанавливать и продлевать периоды страхования. Проще говоря - разработать новый комплекс бюджетных мер, коих сейчас недостаточно.

Сейчас же демографическая реальность такова: девяностые годы будто бы вернулись, и держать баланс за счет притока мигрантов более не удается. Согласно свежим опросам, почти 40 процентов россиян говорят, что господдержка семей у нас недостаточна.

28 процентов граждан говорят, что хоть польза от мер вроде материнского капитала и есть, но ее также не хватает для решения проблемы. В то же время, больше половины россиян рассказали сотрудникам «Левада-центра», что больше детей они не хотят - ибо один у них уже есть.

Радикально против деторождения высказались всего 6 процентов опрошенных. На вопрос «хотите ли вы детей» принципиальным «нет» ответили 6 процентов мужчин и 4 процента женщин. Среди главных причин - отсутсвие времени и нежелание брать на себя дополнительную ответственность.

Отметим, по данным Росстата, на сегодняшний день численность населения России составляет 146 миллионов 700 тысяч человек.

Василий Кучин