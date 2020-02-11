В Правительстве Приморья рассказали, как сделать перерасчет за мусор

В феврале приморцы получили новые квитанции за новую коммунальную услугу – вывоз ТБО. В Правительстве региона прокомментировали отдельные детали, связанные с оплатой новой услуги, сообщает ИА DEITA.RU.

Так, с января текущего года подобной услугой занимается единый региональный оператор. Плата, начисляемая за услугу, определяется из числа граждан, которые зарегистрированы в квартире или доме.

«Раньше начисления считались по жилой площади. Однако, мы пересмотрели эту систему, найдя справедливым решение о том, что мусор производит непосредственно человек, а не его квадратные метры», - подчеркнула зампред Правительства Елена Пархоменко.

Так, за бытовую услугу человек, живущий в многоквартирном доме, платит 65,28 рубля в месяц. Для жителей частных домов этот тариф составляет 115,9 рубля.

Все льготы, которые есть у данного лица при оплате КУ, сохраняются в этом случае.

Зампред пояснила, что если в квитанциях были указаны некорректные цифры, нужно обратиться в МФЦ с рядом документов.

Так, чтобы изменить число зарегистрированных жильцов в платежке – нужно предоставить выписку из ЕГРН, или из поквартирной карточки.

Для изменений данных об одном из зарегистрированных лиц – выписку из ЕГРН, свидетельство о собственности или договор найма.

Пархоменко добавила, что реформа только началась, поэтому случаи некорректного отображения данных и доставки квитанций не в то время не исключена. Поэтому и пеня за эту услугу начисляться не будет в случае неоплаты.

В домах, где были зафиксированы нарушения по вывозу отходов, будет перерасчет, добавила зампред Правительства.

Напомним, что в Приморье продолжают работать с 8.00 до 20.00 телефоны «горячей линии» по вопросам мусорной реформы: 8 800-200-53-66 и 8 800-250-43-43, звонки бесплатные.

Формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено национальным проектом «Экология».