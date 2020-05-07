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В правительстве разъяснили, кому можно приехать в Находку

Находка

Въехать и выехать из приморского города можно в связи с рядом обстоятельств

С 6 утра пятницы, 8 мая, выехать и въехать в приморскую Находку смогут уже не все – город закроют из-за высокого уровня распространения в нем коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU.

В Правительстве разъяснили, кому теперь можно будет посетить приморский город.

Так, в Находку можно приехать «по работе» - если человек является сотрудником предприятий и фирм, деятельность которых не приостановлена федеральными и краевыми законами. Это же касается и госслужащих всех уровней, которые работают в городе.

Также город можно посетить, направляясь в госорганы, на встречу с местной властью и органы административной юрисдикции по вызову (требованию) уполномоченных должностных лиц.

Уважительной причиной считается смерть или тяжелая болезнь кого-то из членов семьи или родственников, которая заставит покинуть город, или, напротив, приехать туда.

Также въезжать можно для ухода за инвалидами I группы и лицами старше 65 лет.

Через приморский город можно проехать транзитом в другие муниципалитеты, или выехать из него для медицинской помощи.

Напомним, что всего диагноз «коронавирус» есть или был у 684 приморцев. Из них пятая часть зафиксирована в Находке, что делает ее достаточно опасной в плане возможности заражения.

 

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