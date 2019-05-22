Источник изображения: ИА "Deita.ru"
Изменения коснутся инвалидов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
Минтранс прорабатывает возможность упрощения процедуры досмотра маломобильных пассажиров перед посадкой в самолёт. Изменения инспирированы Международной ассоциацией аэропортов.
Согласно предложениям ведомства, проверять пассажиров смогут вне терминала — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Это должно сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности.
По мнению экспертов, современные средства досмотра позволяют провести проверку безопасности, не поднимая пассажира с коляски.
Дмитрий Шевченко
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