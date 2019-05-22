Изменения коснутся инвалидов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Минтранс прорабатывает возможность упрощения процедуры досмотра маломобильных пассажиров перед посадкой в самолёт. Изменения инспирированы Международной ассоциацией аэропортов.

Согласно предложениям ведомства, проверять пассажиров смогут вне терминала — в специальных машинах, вручную и с использованием переносной аппаратуры. Это должно сократить время предполетных процедур, не нарушая требований безопасности.

По мнению экспертов, современные средства досмотра позволяют провести проверку безопасности, не поднимая пассажира с коляски.