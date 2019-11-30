В пригороде Владивостока обновили котельные установки

Новые модульные котельные появились в районе Садгорода и в поселке Трудовом. Замена старых котельных на новые гарантирует улучшение водо- и теплоснабжения, поступающие в дома местных жителей, сообщает DEITA.RU.

В Трудовом новая автоматизированная котельная появилась на улице Лермонтова. Благодаря ей в населенном пункте будет осуществляться бесперебойное горячее водоснабжение. А для жителей Садгорода была построена котельная, подающая в местные дома тепло – она появилась взамен старой дизельной котельной на ул. Свердлова.

Главный инженер «Примтеплоэнерго» Сергей Попов рассказал об экономических преимуществах для бюджета города новой установки на Садгороде. По его словам, новая АМК позволяет экономить на топливе около 8 млн рублей ежегодно.

На случай отключения электричества здесь имеется автоматически включаемый дизель-генератор, который обеспечит бесперебойную подачу теплоснабжения. С вводом в эксплуатацию новых котельных значительно облегчится работа операторов за счет практичности в эксплуатации новых автоматизированных установок. Автоматика самая будет рассчитывать объемы необходимой загрузки топлива – на выходе получается не только экономия бюджета, но и трудозатрат, что само по себе ведет к снижению влияния человечного фактора на протекание жилищно-коммунальных процессов.

Отметим, оптимизация работы котельных установок и поиск наименее затратных, но в то же время доступных источников энергии являются задачами государственной программы Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

фото: primorsky.ru