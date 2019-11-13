В Приморье 7 тысяч школьников теперь безошибочно определяют инсульт

Школьники Приморского края в игровой форме научились диагностировать тяжелые симптомы и состояния, такие, как инсульт. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 64 региональных школах прошли просветительские встречи врачей и учеников, сообщает DEITA.RU со ссылкой на администрацию Приморского края.

Пилотный проект стартовал в октябре по инициативе сразу двух департаментов края - по здравоохранению и образованию. Под его охват попали не только средние общеобразовательные учреждения, но также сиротские приюты и интернаты, коррекционные школы. Основные участники таких встреч - это ученики с пятого по одиннадцатый классы.

По замыслу организаторов проекта, лектории и беседы на медицинскую тему обеспечат школьникам разностороннее образование. К слову, последних – именно участников таких встреч – оказалось немало. 7661 ребенок за прошедший октябрь научился определять прединсультное и инсультное состояния при помощи новейших методов диагностики, не требующих высокой врачебной компетенции. Но на этом просветительские проекты для школьников не заканчиваются.

Вице-губернатор Приморья рассказал, что уже с ноября учеников Приморских школ ждут новые встречи и лекции. Например – по основам здорового питания, в том числе – школьного.

Дети проводят большую часть своего времени именно в школе, а значит, основы правильного питания должны быть заложены уже здесь. К реализации этой программы подключены специалисты Владивостокского клинико-диагностического центра и Центра медицинской профилактики, который действует при нем. Задача проекта – привить положительное отношение к школьной столовой, к полноценному горячему питанию, к разнообразию меню и продуктов», – подчеркнул Виктор Фисенко.

Стоит отметить, что в 2019 году в Приморье в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" реализуются еще несколько программ по открытым урокам на самые разные темы. В основном, связанные с информированием о заболеваниях и их профилактике. После ноябрьских «питательных» лекций школьников ждут новые уроки – по уходу за полостью рта и также по избеганию травмоопасных ситуаций.

Евгений Черемухин