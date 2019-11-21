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В Приморье добились прогресса по ликвидации лесных возгораний
В 2019 году пожарные, спасатели, лесничие и добровольцы ликвидировали 575 лесных возгораний, а их площадь по сравнению с показателем годичной давности снизилась более чем в полтора раза, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте лесного хозяйства.
В четверг, 21 ноября, был официально закрыт пожароопасный сезон в Приморском крае. Соответствующее постановление утверждено администрацией региона.
В настоящий момент в крае наблюдаются устойчивые осадки (последний снегопад выпал в понедельник, а следующий обещают уже на конец недели, - прим. ред.), низкий класс пожарной опасности и полное отсутствие действующих лесных пожаров, отмечают специалисты департамента, добавляя, что большинство из 575 зарегистрированных пожаров удалось потушить в максимально сжатые сроки.
Отметим, в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае» на 2013-2021 годы в этом году была обновлена материальная база местных лесников. В лесничества в этом году поступила необходимая спецтехника, квадракоптеры и два беспилотника, которые серьезно помогают в выявлении новых пожаров. В том числе, благодаря современному и своевременному оснащению штатного персонала удалось существенно снизить статистику пожаров в регионе, подчеркнули в департаменте лесного хозяйства.