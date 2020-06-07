Новости
В Приморье дождь, гроза и туман. Но это не точно
7 Июнь 2020, 07:10
Дело о дальневосточном коронавирусном субботнике рассмотрит суд
7 Июнь 2020, 06:15
Проблемные долги россиян сливают коллекторам
7 Июнь 2020, 05:15
Путин стремится быстрее выйти из ограничений по коронавирусу
7 Июнь 2020, 04:15
В Киеве планируют военное вторжение в Крым
7 Июнь 2020, 03:15
Захарова ответила на желание японца забрать Курилы
7 Июнь 2020, 02:15
Атлант сломал плечи из-за ремонта в квартире
7 Июнь 2020, 01:15
Голые щиколотки и стринги могут послужить причиной бесплодия
7 Июнь 2020, 00:15
В Приморье дождь, гроза и туман. Но это не точно
Приморские синоптики допускают возможность, что 7 июня на территории края местами пройдет дождь, а в отдельных районах будет гроза, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Примгидромета.
По прогнозу синоптиков в воскресенье, 7 июня в Приморье местами возможен кратковременный дождь, а в отдельных районах гроза. Ветер южный умеренный 6 - 11 м/с. Порывами при грозе ветер будет усиливаться до 16 м/с. Температура воздуха в крае днем 24 - 29°С, а на побережье 14 - 19°C.
Во Владивостоке утром 7 июня местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9 - 14 м/c (умеренный), во второй половине дня порывы до 18 м/с (сильный). В сравнении с субботой, заметно похолодает: температура воздуха днем 14 - 16°С.