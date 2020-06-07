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В Приморье дождь, гроза и туман. Но это не точно

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Приморские синоптики допускают возможность, что 7 июня на территории края местами пройдет дождь, а в отдельных районах будет гроза, сообщает ИА DEITA.RU по материалам Примгидромета.

По прогнозу синоптиков в воскресенье, 7 июня в Приморье местами возможен кратковременный дождь, а в отдельных районах гроза. Ветер южный умеренный 6  - 11 м/с. Порывами при грозе ветер будет усиливаться до 16 м/с. Температура воздуха в крае днем 24 - 29°С, а на побережье 14 - 19°C.

Во Владивостоке утром 7 июня местами возможен туман, днем преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 9 - 14 м/c (умеренный), во второй половине дня порывы до 18 м/с (сильный). В сравнении с субботой, заметно похолодает: температура воздуха днем 14 - 16°С.

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