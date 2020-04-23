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В Приморье энергетики контролируют работу объектов в период половодья
Приморские электрческие сети (АО «ДРСК») контролируют состояние электросетевых объектов в период весеннего половодья. Энергетики фиксируют частичное подтопление единичных линий электропередачи, в настоящий момент в регионе отсутствует риск нарушения электроснабжения потребителей в связи с подъемом уровня воды в реках.
По данным приморских синоптиков, водность большинства рек в период весеннего половодья остается выше средних многолетних значений.
Частичное подтопление ЛЭП отмечается в поймах рек в Кировском, Спасском, Пограничном районах, Лесозаводском и Партизанском городских округах. В зоне подтопления находится 11 линий электропередачи 10-35 кВ. Энергетики контролируют состояние опор, выполняют мероприятия, которые позволят снизить риск возникновения аварийной ситуации.
На территории эксплуатационной ответственности филиала находится 184 энергообъекта, поставленных на особый контроль в период прохождения половодья. В марте энергетики выполнили внеочередные осмотры подстанций и переходов линий электропередачи через реки, на особый контроль взяты опоры ЛЭП, находящиеся в поймах рек и болотистой местности.
В филиале «Приморские электрические сети» обеспечена готовность ремонтного персонала к действиям по устранению нештатных ситуаций. Бригады энергетиков оснащены необходимой техникой, материалами и автотранспортом. Для оперативного мониторинга за паводковой обстановкой налажена связь с местными гидрометеорологическими службами, организовано взаимодействие с управлением МЧС по Приморскому краю.