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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

В Приморье горит частный двухэтажный дом

спасатели, пожарные, пожар

МЧС уже занимается тушением

В городе Артём Приморского края горит частный дом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

По информации спасателей, сообщение о пожаре в частном секторе поступило на пульт дежурного в 8.25. В 8.29 на место происшествия прибыли первые расчёты.

По предварительной оценке площадь пожара составляет 280 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено. Борьбу с огнём ведут 23 человека личного состава.

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