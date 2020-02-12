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В Приморье горит частный двухэтажный дом
МЧС уже занимается тушением
В городе Артём Приморского края горит частный дом, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.
По информации спасателей, сообщение о пожаре в частном секторе поступило на пульт дежурного в 8.25. В 8.29 на место происшествия прибыли первые расчёты.
По предварительной оценке площадь пожара составляет 280 квадратных метров. Пострадавших не обнаружено. Борьбу с огнём ведут 23 человека личного состава.
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