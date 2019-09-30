В Приморье каждую неделю сдают 15 домов после капремонта

До конца 2019 года в Приморье по планам отремонтируют 650 многоквартирных домов, сообщает DEITA.RU. Такие планы озвучил генеральный фонда капитального ремонта Андрей Горелов.

По его словам, на сегодняшний день ремонт проведен в более чем 200 домах. В ближайшее время к ремонту приступят ещё на 310 зданиях.

«Всего до конца года должно быть отремонтировано 648 домов, однако из-за дождливого лета работы замедлились. Уже сейчас каждую неделю сдаем порядка 15 домов», - рассказал Андрей Горелов.

Он добавил, что в Фонде планируют ускорить работы: специалисты будут разрабатывать проектно-счетную документацию. Пока данная обязанность находится на плечах подрядчиков и проектировщиков. Для этого объявляются конкурсы, но это занимает слишком много времени, чтобы сократить этот промежуток за счет самостоятельной подготовки документов.

Всего в этом году планируется отремонтировать порядка 650 многоквартирных домов. При этом на следующий год Фонд капремонта сделает предложение для жителей 298 многоквартирных домов, чтобы провести работы в 2020 году, ранее намеченного срока.

Отметим, что в регионе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморья». В рамках выполнения программы была изменена работа Фонда капитального ремонта.

Иван Юрьев