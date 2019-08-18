Приморские полицейские провели рейд по профилактике хищения велосипедов, сообщили DEITA.RU в ОМВД России по городу Артему.

Как сообщили приморские полицейские, летом 2019 года в отдел полиции Артема поступило аж 14 заявлений о кражах двухколесных транспортных средств. Часть похищенных велосипедов изъята и возвращена законным владельцам.

В ходе рейдовых мероприятий владельцы велосипедов получили из рук сотрудников полиции листовки, объясняющие, почему необходимо проявлять бдительность, оставляя свой двухколесный транспорт без присмотра, а также как предотвратить его кражу.

Полицейские рассказали, что единственный гарантированный способ сохранности имущества – не оставлять велосипед без присмотра. Если выхода нет, обязательно нужно пристегнуть транспортное средство, даже если оставляете его ненадолго. Вместе с тем, следует помнить, что дешёвые и тонкие тросики легко «перекусываются». Примыкать велосипед нужно за колесо и раму, а если трос позволяет, за оба колеса и раму.

Также необходимо помнить, что лестничная площадка, даже закрытая, не лучший способ хранения велосипеда.

Следует отметить, что приморские полицейские часть преступлений раскрывают по горячим следам. Накануне полицейские вернули жителю Артема велосипед еще до того, как он написал заявление о краже.

Находясь в районе городского парка, сотрудники обратили внимание на двух подростков, которые передвигались на велосипедах. Увидев полицейских, мальчишки занервничали. В ходе беседы выяснилось, что двухколесные транспортные средства они похитили в этот день в подъездах домов, расположенных по улице Фрунзе.

Несовершеннолетних доставили в отдел полиции, где они были опрошены в присутствии законных представителей. Возбуждены уголовные дела за кражу. Велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам.

Дмитрий Санников