В Приморье меняется движение поездов дальнего следования

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Снижение спроса на проезд в поездах дальнего следования привело к сокращению периодичности их следования, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.
Российская железная дорога внесла изменения в их движение по территории Приморья. Так, с 26 мая 2020 года поезд №7/8 сообщением «Новосибирск – Владивосток» будет ходить с периодичностью один раз в четыре дня, а с 27 мая отменяется поезд №47/48 «Омск – Владивосток».
Как отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, падение спроса на железнодорожные пассажирские перевозки из-за эпидемии коронавирусной инфекции может составить более 60%.
На запланированные в апреле поездки возврат составил более 45%, а в мае – более 35%. Уточняется, что при снятии ограничений, связанных с передвижением граждан, РЖД быстро восстановит привычный график.