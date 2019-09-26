В Приморье мост обрушился под груженым самосвалом

Частичное обрушение моста произошло в Приморском крае, сообщает DEITA.RU.

Об обрушении моста через реку Лазаревку на краевой автодороге Дальнереченск - Ракитное стало известно в четверг, 26 сентября. Как пишет ТАСС, в региональной администрации информацию о ЧП подтвердили.

Причиной происшествия стал, как это ни удивительно, груженый самосвал.

Отмечается, что обрушение частичное. Вторая половина моста на данный момент функциональна. По ней разрешено двигаться автомобилям, масса которых не превышает 15 тонн.

Напомним, накануне прошло совещание по вопросам реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его провели вице-премьер Максим Акимов и руководитель Минтранса Евгений Дитрих. На мероприятии высокопоставленные чиновники отметили, что в Приморье план по ремонту дорог на 2019 год выполнен всего лишь на 30 процентов. Доводы губернатора Приморья Олега Кожемяко о тайфунах и наводнениях, которые испортили приморское лето, вице-премьеру Максиму Акимову показались несостоятельными. В связи с чем Акимов заявил, что дополнительного финансирования в размере почти 13 миллиардов на строительство и восстановление мостов получат только регионы-ударники, которые способны освоить все полученные на ремонт федеральные средства.

Екатерина Брязгунова