Памятные подарки, денежная премия и благодарность герою, который спас из огня двоих малолетних детей, сообщает DEITA.RU.

Федерация кикбоксинга Приморского края и региональное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» вручили Алексею Резниченко Благодарность и памятный подарок - боксерские перчатки.

«Мы гордимся нашим юным героем, ведь даже не каждый взрослый человек отважится на такой поступок, - отметил президент краевой Федерации кикбоксинга Виктор Тарабарин, - Уверен, что можно гордиться мужественным поступком нашего юного спортсмена, который первым пришел на помощь маленьким детям и вынес их из огня», - отметил Виктора Тарабарин.

О поступке Алексея Резниченко вспомнили и накануне, во время боксерского турнира, который состоялся в СК «Олимпиец». Соревнования, посвященные памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Ильи Даниловича Петрука, стали уже традиционными. Имя Ильи Петрука известно в крае, ведь он был одним из основателей приморского бокса и воспитал несколько поколений известных спортсменов. Но самое главное, все они выросли достойными людьми. В легендарном зале бокса сразу два президента региональных Федераций бокса и кикбоксинга - Анатолий Коптев и Виктор Тарабарин, во время торжественного награждения призёров турнира, чествовали еще одного юного боксера - героя, который спас из огня детей, Алексея Резниченко.

Анатолий Коптев и Виктор Тарабарин, который является и заместителем председателя Всероссийской общественной организации «Боевое Братство» вручили Алексею Резниченко ценный подарок и денежное вознаграждение, которые предоставил предприниматель Дмитрий Сулеев.

Инна Эстрина