Очаг заболевания обнаружили в Пограничном районе края, сообщает DEITA.RU.



В Пограничном районе Приморского края обнаружили очаг заболевания – африканскую чуму свиней. Об этом сообщает краевая администрация.

По последним данным, реализацию свинины уже запретили в радиусе 100 километров от хозяйства, в котором заболели животные. Сейчас образцы направлены в лабораторию Федерального центра охраны здоровья животных. Только после того, как специалисты проведут необходимые исследования, можно будет точно говорить о типе заболевания.

Власти края приняли решение объявить режим ЧС в муниципалитете. Сообщается, что в хозяйстве, где обнаружена вспышка заболевания, содержатся порядка 70 свиней – их всех в ближайшее время уничтожат.

Елена Миронова