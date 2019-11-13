В Приморье обсудили внедрение «топлива будущего»

Внедрение малотоннажных СПГ-технологий (иначе говоря, сжиженного газа) в Приморье обсудили в ходе заседания рабочей группы в администрации Владивостока. Речь шла об использовании газа, как тотальной альтернативы дизельному и другим видам традиционного углеводородного топлива. В обсуждении участвовали как представители приморской энергетики, так и основного оператора СПГ-программы, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день сжиженный и компримированный газ, как основное топливо именно для транспорта, используется в 30 странах мира, в том числе в странах АТР, Европы и Ближнего Востока. Такую популярность не трудно объяснить – СПГ топливо, во-первых, меньше изнашивает двигатель. Во-вторых - относительно дешево. И в-третьих - самое экологичное (на 90% меньше оксида азота и на 20% углекислого газа). Эти и некоторые другие технические преимущества делают газомоторное топливо претендентом на "топливо будущего".

Именно так его и называли спикеры заседания в мэрии Дальневосточной столицы. Здесь основное слово получил советник генерального директора ООО "Газпром" СПГ технологии", Александр Рябенко. Он вкратце рассказал о достижениях в области СПГ по всей стране, и выразил уверенность в будущем сотрудничестве. Также он напомнил, что именно Газпром является единым оператором по этому проекту в России. Дальнейшее заседание продолжилось при участии краевых управленцев и энергетиков.

В частности, и.о. директора департамента энергетики Приморского края Андрей Леонтьев выразил согласие с представителями Газпрома - в контексте внедрения газомоторного топлива в регионе.

"По части практического применения СПГ-технологий - мы создадим рабочую подгруппу. Включим и представителей единого оператора, и инвесторов и прочих. И сделаем все возможное, чтобы внедрить такую технологию. Сейчас хотелось бы привлечь к обсуждению вопроса компетентных руководителей краевых энергокомпаний, чтобы поговорили здесь и все обсудили более предметно. Без сотрудничества у нас ничего не выйдет. Давайте обсуждать", - подчеркнул Андрей Леонтьев.

По словам спикеров с обеих сторон, приоритетные направления в вопросах СПГ - это перевод всего муниципального транспорта на газомоторное топливо. В числе других, не менее важных кандидатов - РЖД и большегрузы.

Евгений Черемухин