Эксперты уверены, что именно включение направления поможет быстрее решить ряд вопросов, сообщает DEITA.RU.

В Приморье состоялось большое экспертное заседание. На встрече присутствовали представители медицины, пациентских организаций, а также представители власти из Владивостока, Хабаровска и Москвы. Одна из тем, которую подняли на встрече, — включение в нацпроект «Здоровье» направления «Онкогематология».

Как заявил врио вице-губернатор Виктор Фисенко, проблема заболеваемости наблюдается не только в Приморском крае, но и в других российских регионах. Он отметил, что на сегодня этот вопрос — в числе самых актуальных в стране, а одно из направлений национального проекта «Здоровье» — борьба с раком.

По мнению главных внештатных специалистов по детской и взрослой гематологии — Людмилы Минкиной и Сергея Дубова, именно благодаря включению направления «Онкогематология» в национальный проект станет возможным оперативно решить вопросы по открытию лабораторий, обучению специалистов и приобретению препаратов. Кроме того, это поможет выполнять химиотерапию на местах.

Отметим, что в Приморье уже несколько лет ведется работа по обеспечению онкобольных необходимыми лекарствами. Сейчас все препараты пациенты получают по программе «12 ВЗН». Кроме того, в ближайшие годы в рамках нацпроекта на территории края появятся 11 центров амбулаторной помощи. В том числе, там будут проводить химиотерапию.

Елена Миронова