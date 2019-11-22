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В Приморье объяснили поплывший фасад «звездных» домов
Фонд капремонта объяснился за потекшую на недавно
отреставрированных домах в Большом Камне краску, сообщает DEITA.RU.
По информации приморского отделения организации, всему виной - недобросовестные действия поставщика краски. Так, контрагент поставил краску, не совместимую с синим колером.
Подрядчик, компания «Андезит-ДВ», провела независимую экспертизу и направила претензию поставщику. Под давлением неопровержимых доказательств организация, поставившая краску, согласилась с выводами проверки. Подрядчик хотел было подавать в суд - но вопрос был решен полюбовно.
Новая партия краски, которая должна соответствовать необходимым требованиям, поставлена - и уже сейчас фасады домов восстанавливают бригады рабочих.
Сейчас у стен дома вновь возводятся леса.
После этого строители натянут тент, просушат стены тепловыми пушками и только после этого заново окрасят фасад. Пока что синие разводы по-прежнему красуется на фасаде здания, только недавно отремонтированного и благоустроенного.
Однако общеизвестно, что покрасочные работы настойчиво рекомендуется проводить в теплое время года. Нижний рекомендованный порог для покраски - плюс пять градусов тепла. Как в условиях минусовой температуры на стены дома ляжет новая краска - большой вопрос. Конденсат на любой поверхности образуется при температуре от минус 5 до плюс 5 градусов.
Меняются свойства краски велик вероятность, что покрытие снова будет недолговечным. Кроме того, фасадная краска в «минус» будет сохнуть в два-три раза больше, чем при плюсовой температуре. Кроме того, категорически запрещается проводить покрасочные работы в снегопад.
Напомним, 18 ноября Приморье накрыл циклон - штормовой ветер и снег с дождем атаковали регион. Весь юг Приморья был охвачен транспортным коллапсом. Циклон принес массу бед - помимо обледенелых тротуаров, дорог и огромных пробок, осадки «смыли» свежий фасад «звездных» домов в одном из любимых городов президента Путина.
Василий Кучин