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В Приморье оценили учреждения соцобслуживания

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Высокие показатели эффективности продемонстрировали учреждения социального обслуживания населения Приморского края в ходе независимой экспертной оценки. «Экзамен» сдан ими на отлично – на 96 баллов из 100, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.

Всего оценке подверглись 29 специализированных учреждений, практически все из которых подведомственны департаменту. Организации соцподдержки оценивали по стобалльной системе через показатели открытости, доступности информации и услуг, комфорта обслуживания, времени ожидания, доброжелательности и компетентности сотрудников, удовлетворенности посетителей качеством услуг. Специалисты собирали информацию посредством визуального наблюдения, анкетирования и опроса внешних экспертов.

В результате средний балл эффективности соцучреждений составил 96,36 балла. А одно из них – Приморский центр соцобслуживания населения – получил максимально возможную оценку. Сотрудники этого учреждения оказывают социальную помощь нуждающимся на дому.

Впрочем, опрос также выявил проблемные участки. В частности, неутешительны итоги оценки доступной среды для лиц с ограниченными возможностями. Практически во всех случаях существенной влияние на понижение рейтинга той или иной организации оказала недостаточная для работы с инвалидами оборудованность помещений.

Отметим, независимая оценка качества услуг организаций соцобслуживания проводится с 2013 года в качестве формы общественного контроля в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы.

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