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В Приморье отключают отопление
С 7 мая отопление отключат во Владивостоке и Партизанске
Отопительный сезон в Приморье постепенно завершается. Так, уже 7 мая без тепла останутся жители Владивостока и Партизанска, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Приморская генерация «ДГК».
Отмечается, что в Артеме коммунальную услугу отключат чуть позже – 11 мая.
Как рассказали специалисты, после отключения потребителей от тепла энергетики перейдут на летний режим работы – снизятся выработки тепловой энергии. При этом, горячая вода будет подаваться в дома в полном объеме.
Кроме того, после отключения услуги начнутся гидравлические испытания, а с ними – и ряд ремонтных работ на тех участках, где будут выявлены повреждения и слабые места на теплосетях.